Napoli, Tiribocchi: «Al Barcellona manca uno come Osimhen» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Simone Tiribocchi, ex attaccante, ha parlato in vista della sfida di domani sera tra Napoli e Barcellona: le dichiarazioni Ai microfoni de Il Mattino, Simone Tiribocchi ha parlato in vista di Napoli-Barcellona. LE PAROLE – «Osimhen è un attaccante che ha determinate caratteristiche, fortissimo a fare certe cose. Spalletti ora sta provando a insegnargli altro. Con il Barcellona sarà fondamentale averlo in campo dal primo minuto. Dovrà aiutare il Napoli nei momenti di sofferenza, che sicuramente arriveranno, e dovrà fare gol. Non ci sarà un’altra occasione, domani sera si decide tutto. Inoltre a mio avviso, i blaugrana uno come Victor non ce l’hanno». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Simone, ex attaccante, ha parlato in vista della sfida di domani sera tra: le dichiarazioni Ai microfoni de Il Mattino, Simoneha parlato in vista di. LE PAROLE – «è un attaccante che ha determinate caratteristiche, fortissimo a fare certe cose. Spalletti ora sta provando a insegnargli altro. Con ilsarà fondamentale averlo in campo dal primo minuto. Dovrà aiutare ilnei momenti di sofferenza, che sicuramente arriveranno, e dovrà fare gol. Non ci sarà un’altra occasione, domani sera si decide tutto. Inoltre a mio avviso, i blaugrana unoVictor non ce l’hanno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

