Napoli-Barcellona, Spalletti: “Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso! Dobbiamo portare in campo i desideri della città!” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match di Europa League tra Napoli e Barcellona. Di seguito tutte le dichiarazioni rilasciate dal tecnico azzurro: “Coraggio e aggressività: è questa la chiave? Può darsi, chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Si devono prendere delle decisioni, perché gli altri vogliono comandare la partita. Fin da subito Dobbiamo far vedere le nostre intenzioni”. “Le condizioni di Lozano, quando torna? E Ospina, è lui il titolare?Per Lozano, Dobbiamo vedere giorno dopo giorno, stiamo lavorando e si sta preparando per avere al meglio la spalla: prima di mandarlo in campo c’è bisogno di ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match di Europa League tra. Di seguito tutte le dichiarazioni rilasciate dal tecnico azzurro: “Coraggio e aggressività: è questa la chiave? Può darsi, chipuò, chi nonha già perso. Si devono prendere delle decisioni, perché gli altri vogliono comandare la partita. Fin da subitofar vedere le nostre intenzioni”. “Le condizioni di Lozano, quando torna? E Ospina, è lui il titolare?Per Lozano,vedere giorno dopo giorno, stiamo lavorando e si sta preparando per avere al meglio la spalla: prima di mandarlo inc’è bisogno di ...

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliBarça sarà diretta dall’arbitro russo Karasev. #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - TuttoMercatoWeb : Domani Napoli-Barcellona, Spalletti: 'Maradona domani ci guarderà e tiferà per noi' - capuanogio : ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità… - gilnar76 : #Napoli-Barcellona, Spalletti in conferenza: “Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso!” #Forzanapoli… - CalcioNews24 : Le parole di #Spalletti alla vigilia di #NapoliBarcellona -