Milano, per il giudice è un “fatto tenue” molestare due bambine e minacciare di ucciderle (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ha lasciato tutti indignati la richiesta della Procura di condannare ad appena un anno un uomo che molestò e minacciò due bambine piccole. Molestie sessuali e minacce di morte ai danni di due bambine di 5 e 9 anni per la Procura di Milano non meritano più di un anno di condanna. Secondo la Procura L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ha lasciato tutti indignati la richiesta della Procura di condannare ad appena un anno un uomo che molestò e minacciò duepiccole. Molestie sessuali e minacce di morte ai danni di duedi 5 e 9 anni per la Procura dinon meritano più di un anno di condanna. Secondo la Procura L'articolo proviene da Leggilo.org.

sportface2016 : +++La questura di #Milano sanziona il #Milan per aver venduto biglietti a tifosi con daspo: maxi multa di 67 mila euro+++ #SerieA - caritas_milano : «Gesù ci ha insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio. Invito tutti a… - ZanAlessandro : Non ci arrendiamo: dalle piazze al Parlamento ????? Cinque @agora_dem, da marzo a maggio, a Milano, Firenze, Palermo,… - AmbaAradam : RT @gael99: Per fortuna le nostre stimate forze dell’ordine ci proteggono dai pericolosissimi #NoGreeenPass!!! - kihyuntwt : hyungwon a milano per la fashion week -