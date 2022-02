Michelle Impossible, ultima puntata: stasera torna Eros Ramazzotti? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La puntata finale del programma di Michelle Hunziker, Michelle Impossible, andrà in onda stasera mercoledì 23 febbraio 2022: scopriamo se è previsto il ritorno di Eros Ramazzotti sul palco e come è andata tra i due ex durante la prima puntata! Leggi anche: Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sono tornati insieme? VIDEO BACIO e RIASSUNTO Michelle Impossible,... Leggi su donnapop (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lafinale del programma diHunziker,, andrà in ondamercoledì 23 febbraio 2022: scopriamo se è previsto il ritorno disul palco e come è andata tra i due ex durante la prima! Leggi anche:Hunziker esonoti insieme? VIDEO BACIO e RIASSUNTO,...

