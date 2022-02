Mara Venier, clamorosa lite al compleanno di Lamberto Sposini? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Secondo alcuni rumors, al 70esimo compleanno di Lamberto Sposini, Mara Venier avrebbe litigato con Matilde, figlia del giornalista. La festa di compleanno di Lamberto Sposini sarebbe finita con un litigio tra Mara Venier e Matilde, figlia del giornalista. La notizia, rilasciata da Dagospia e riportata da Fanpage, racconta di una discussione nata per motivi di lavoro. La conduttrice di Domenica In avrebbe voluto dedicare, durante la sua trasmissione, uno speciale al giornalista. Lamberto Sposini, che ha appena compiuto 70 anni, si è ritirato dalla vita pubblica dal 2011, quando venne improvvisamente colpito da un ictus seguito da emorragia cerebrale. Durante la festa per celebrare la ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Secondo alcuni rumors, al 70esimodiavrebbe litigato con Matilde, figlia del giornalista. La festa didisarebbe finita con un litigio trae Matilde, figlia del giornalista. La notizia, rilasciata da Dagospia e riportata da Fanpage, racconta di una discussione nata per motivi di lavoro. La conduttrice di Domenica In avrebbe voluto dedicare, durante la sua trasmissione, uno speciale al giornalista., che ha appena compiuto 70 anni, si è ritirato dalla vita pubblica dal 2011, quando venne improvvisamente colpito da un ictus seguito da emorragia cerebrale. Durante la festa per celebrare la ...

