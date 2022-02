Maltempo: forte vento a Matera, si ribalta un camion (Di mercoledì 23 febbraio 2022) A causa, molto probabilmente, del forte vento, un camion, adibito al trasporto di cemento, si è ribaltato nei pressi di Matera, finendo fuori strada lungo la vecchia statale ''Appia'' che collega la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) A causa, molto probabilmente, del, un, adibito al trasporto di cemento, si èto nei pressi di, finendo fuori strada lungo la vecchia statale ''Appia'' che collega la ...

Advertising

AnsaBasilicata : Maltempo: forte vento a Matera, si ribalta un camion. Illeso il conducente. Trasportava cemento #ANSA - Trmtv : Maltempo: forte vento a Matera, si ribalta un camion - infoitinterno : Maltempo: Protezione Civile, allerta meteo per vento forte - brius : RT @emergenzavvf: #Maltempo #Sardegna, da stanotte #vigilidelfuoco al lavoro per i danni causati dal forte vento: oltre 50 gli interventi s… - messina_oggi : I vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti oggi per contrastare diversi ingenti danni causati dal m… -