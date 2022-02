M5s e Lega meditano lo sfregio a Draghi sul green pass (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ora che si entra nel vivo del Dl Covid, M5s e Lega vogliono porre una nuova trappola a Mario Draghi. E il vecchio asse gialloverde è pronto a riemergere, anche con il rischio di far ballare il governo, che in realtà pur di agevolare l'approvazione delle nuove misure anti Covid ha posto la questione di fiducia. Il voto è previsto quest'oggi e in teoria dovrebbe essere "blindato". Ma l'evoluzione è tutt'altro che scontata, visto che si sono già auscultati rumori di fondo che fanno presagire un disallineamento di alcuni gruppi parlamentari di maggioranza rispetto all'indirizzo dato dall'esecutivo. Già lunedì, quando il testo era in discussione in commissione Affari sociali alla Camera, la Lega aveva proposto un emendamento per far votare il superamento del green pass già da aprile. Spalleggiato ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ora che si entra nel vivo del Dl Covid, M5s evogliono porre una nuova trappola a Mario. E il vecchio asse gialloverde è pronto a riemergere, anche con il rischio di far ballare il governo, che in realtà pur di agevolare l'approvazione delle nuove misure anti Covid ha posto la questione di fiducia. Il voto è previsto quest'oggi e in teoria dovrebbe essere "blindato". Ma l'evoluzione è tutt'altro che scontata, visto che si sono già auscultati rumori di fondo che fanno presagire un disallineamento di alcuni gruppi parlamentari di maggioranza rispetto all'indirizzo dato dall'esecutivo. Già lunedì, quando il testo era in discussione in commissione Affari sociali alla Camera, laaveva proposto un emendamento per far votare il superamento delgià da aprile. Spalleggiato ...

