LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto, inizia la salita finale! (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03 Ripresi ufficialmente i due fuggitivi. gruppo compatto! 13.01 iniziano a staccarsi diversi corridori in fondo al gruppo. Tra questi Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team) e Sam Bennett (BORA – hansgrohe). 12.58: inizia la salita! Ora ci saranno 18,7 km al 5,7%. Nel frattempo stanno per essere ripresi Rastelli e Egholm. 12.56: In testa al gruppo tira l'Education First di Bissegger. 12.54: Crolla il vantaggio di Rastelli e Egholm. Ai due di testa è rimasto solo 1? di vantaggio. 12.51 Raggiunte le quattro ore di corsa. 39,6 km/h è la media prima degli ultimi 22 km. 12.48 23 km all'arrivo. I due battistrada hanno ora poco più di due minuti di vantaggio sul gruppo

