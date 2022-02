LIVE – Juventus U23-Pro Patria 0-0, Serie C 2021/2022: girone A (DIRETTA) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Cresce l’attesa per il fischio d’inizio di Juventus U23-Pro Patria, match valido per la ventiduesima giornata del girone A di Serie C 2021/2022. Si parte alle 14:30 di mercoledì 23 febbraio con le due squadre a caccia dei tre punti in palio. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale e aggiornamenti in tempo reale. Quale sarà l’esito del match al fischio finale? Scopriamolo insieme. AGGIORNA LA DIRETTA Juventus U23-Pro Patria 0-0 7?- Errore del portiere bianconero che respinge un pallone velenoso, Pesenti sul rimpallo sfiora il gol, prendendo il palo 3?- Primo tententivo della Pro Patria, Colombo ci prova, palla fuori dallo specchio della porta 1?- Inizia il match ORE 14.25- Buon ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Cresce l’attesa per il fischio d’inizio diU23-Pro, match valido per la ventiduesima giornata delA di. Si parte alle 14:30 di mercoledì 23 febbraio con le due squadre a caccia dei tre punti in palio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale e aggiornamenti in tempo reale. Quale sarà l’esito del match al fischio finale? Scopriamolo insieme. AGGIORNA LAU23-Pro0-0 7?- Errore del portiere bianconero che respinge un pallone velenoso, Pesenti sul rimpallo sfiora il gol, prendendo il palo 3?- Primo tententivo della Pro, Colombo ci prova, palla fuori dallo specchio della porta 1?- Inizia il match ORE 14.25- Buon ...

Advertising

JuventusTV : LIVE il post partita di #VillarrealJuve! ???? - ASRomaEN : Here's the starting XI coach Alberto De Rossi has named for today's Coppa Italia quarter-final against Juventus...… - juventusfc : Qui si parla di #JuveUCL! #TUTTIPAZZIPERLAJUVE è LIVE ?? su @Twitch_Italy ?? ?? - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - JUVENTUS-ROMA PRIMAVERA 2-2 FINISCE QUI - I giallorossi accedono in Semifinale, fatale l'errore di Sekula… - TuttoASRoma : PRIMAVERA • JUVENTUS-ROMA 5-6 (2-2 dts) Roma in semifinale (TABELLINO)(COPPA ITALIA) -