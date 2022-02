Le mosse di Putin rivelano la vera debolezza dell’Europa

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Forse sarebbe il caso di mettercelo bene in testa: le secolari potenze del Continente europeo, si parli del rappezzato Impero britannico, della nucleare ma diplomatica Francia, della ricca e autoritaria Germania, o della timida e vessata Italia, nello scacchiere globale vanno considerate come semplici “domini” degli Stati Uniti. Almeno di fronte a problemi seri. Come InsideOver.