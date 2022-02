Lavoro: Conte, 'governo tedesco aumenta salario minimo, Italia all'anno zero' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Oggi il governo tedesco aumenta il salario minimo, in Italia siamo ancora all'anno zero. Se necessario lo ripeteremo ogni giorno: la proposta del M5S è già in Senato, basta votarla. #alziamoisalari". Lo scrive in un tweet il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Oggi ilil, insiamo ancora all'. Se necessario lo ripeteremo ogni giorno: la proposta del M5S è già in Senato, basta votarla. #alziamoisalari". Lo scrive in un tweet il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe

Advertising

RaiTre : 'Questo docufilm mi ha messo di fronte alla mia carriera e alla mia vita. Quanti sogni e quanto lavoro. Mi sono sen… - TV7Benevento : Lavoro: Conte, 'governo tedesco aumenta salario minimo, Italia all'anno zero' - - CarloCarson6589 : @LouGirardiReal Il Tottenham ha rotto il cazzo. Conte va su tutti i giocatori che ha individuato lo staff tecnico d… - Europeo91785337 : @con_la_J @GiuseppeConteIT Ma lo sa anche Draghi di non essere all'altezza e soffre il confronto con Conte , e non… - ScalezJunior : @007Vincentxx La pensiamo diversamente, o meglio, io la penso come Conte, bisognava restare altrimenti sarebbe stat… -