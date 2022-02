La mossa che può cancellare le multe ai No vax: cosa sta succedendo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Intoppi sulle multe da inviare ai no vax ultracinquantenni che non si sono ancora vaccinati che hanno giocato d'anticipo: ecco cosa succede tra ministero della Salute e Garante della privacy Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Intoppi sulleda inviare ai no vax ultracinquantenni che non si sono ancora vaccinati che hanno giocato d'anticipo: eccosuccede tra ministero della Salute e Garante della privacy

Advertising

GiuseppeConteIT : Una mossa che finisce per favorire l’economia sommersa. In un Paese con circa 100 miliardi annui di evasione non si… - GassmanGassmann : Transizione energetica. Il gas che estrarrete , usando i soldi per la transizione e togliendone per lo sviluppo di… - borghi_claudio : @el_pedritos Si è falsa e deriva da una (riuscita) mossa di propaganda di FdI che ha indotto molti a credere che un… - ArielloGiuliano : RT @fcimini: Buongiorno stocazzo… al Tg3 Prodi dice che non si aspettava la mossa di Putin… non ci sono più le sedute spiritiche di una vol… - JacopoPizzi : @DonatoMegna L'Iraq fu voluto da Cheney, che aveva ottimi rapporti con le compagnie petrolifere. E poi c'era la mos… -