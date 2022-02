Juve, contro l'Empoli senza 8 giocatori. E siamo già a 16 ko in stagione (Di mercoledì 23 febbraio 2022) stagione fortemente condizionata dagli infortuni, in casa Juventus. La lista degli indisponibili si è allungata ulteriormente dopo la sfida di Champions col Villarreal, portando a otto (e pochi ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 23 febbraio 2022)fortemente condizionata dagli infortuni, in casantus. La lista degli indisponibili si è allungata ulteriormente dopo la sfida di Champions col Villarreal, portando a otto (e pochi ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, contro l'Empoli senza 7 giocatori. In stagione già in 16 hanno patito infortuni - Gazzetta_it : Fenomeno Vlahovic: 2 tiri, un gol e solo 24 palloni toccati. Se venisse coinvolto di più... #juve - juventusfc : ?? @AlvaroMorata: «Non conta la posizione in cui gioco: l'importante è che la Juve vinca e le prestazioni invitano a… - zazoomblog : Juve Stabia Sottili: “Contro la Vibonese successo non scontato. Playoff? Vedremo…” - #Stabia #Sottili: #“Contro… - EnricoGiunta : RT @Gazzetta_it: Juve, contro l'Empoli senza 7 giocatori. In stagione già in 16 hanno patito infortuni -