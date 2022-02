Il portavoce del governo russo dice che i leader delle due repubbliche autoproclamate del Donbass hanno chiesto aiuto a Putin contro l’Ucraina

Advertising

Agenzia_Ansa : 'I leader delle repubbliche separatiste dell'Ucraina orientale hanno chiesto a Vladimir Putin un sostegno contro l'… - rtl1025 : ?? I leader delle repubbliche separatiste dell'#Ucraina orientale hanno chiesto a Vladimir #Putin un sostegno contro… - Mov5Stelle : #SalarioMinimo: bisogna approvarlo subito, l’Italia è in ritardo ?? Leggi qui l'intervista integrale del quotidian… - Federico_95fd : RT @Agenzia_Ansa: 'I leader delle repubbliche separatiste dell'Ucraina orientale hanno chiesto a Vladimir Putin un sostegno contro l'aggres… - blidonni : RT @ilpost: Il portavoce del governo russo dice che i leader delle due repubbliche autoproclamate del Donbass hanno chiesto aiuto a Putin c… -

Ultime Notizie dalla rete : portavoce del

Corriere della Sera

...per un blitz' Così è stato bollato dagli Usa l'appello dei leader delle regioni separatisti... Ladella Casa Bianca ha osservato inoltre che Putin 'improvvisa e adatta la sua strategia in ...Il presidente dell'Istituto superiore della Sanità, Silvio Brusaferro, che è ilCts e il presidenteConsiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, che ne è il coordinatore, ...Milano, 23 feb. (LaPresse) - Le forze militari russe al confine con l'Ucraina sono "in uno stato di preparazione per cui potrebbero attaccare in qualsiasi ...Dmitri Peskov, portavoce del presidente russo Vladimir Putin e del governo russo, ha detto che i leader delle due repubbliche autoproclamate del Donbass, ...