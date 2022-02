I segreti di benessere dei grandi campioni

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Per diventareserve tanto talento ma anche molta, moltissima dedizione: una routine serrata fatta di allenamento per la mente oltre che per il corpo e alimentazione sanissima. Sono le basi per farsi notare sul campo o in pista, insieme alla passione per il proprio lavoro. C'è chi ne ha fatto un mantra facendo tendenza con diete rigidissime e allenamenti al limite di ogni sforzo che avremmo creduto possibile, ma anche chi appena può si concede qualche sgarro (e sì solo perché sa che può permetterselo). Lo scoprite qui, leggendo i «dei: Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo durante le qualificazioni per la Coppa del mondo 2022 Isabel Infantes / IPA37 anni suonati: all'età in cui tanti suoi colleghi restano in panchina o cambiano ...