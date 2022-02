Grande Fratello Vip: nella notte scatta la lite tra le sorelle Selassié, Barù sconvolto (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lulù non risparmia Jessica, che crolla in lacrime al Grande Fratello Vip, suscitando la reazione di Barù. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lulù non risparmia Jessica, che crolla in lacrime alVip, suscitando la reazione di

Advertising

trash_italiano : Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP - iKabirBedi : Grazie a tutti per il vostro amore, cari auguri e sostenimento per Kabir durante la sua avventura nel grande fratel… - VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - Emyli009 : RT @koala_moonlight: altro che piccola discussione lulù l’ha fatta proprio piangere ma si sa che al grande fratello di andare a favore di j… - senzapretese : Io non oso immaginare cosa possa scatenarsi in Lulú con un ipotetica vittoria di Jessicah del Grande Fratello #jeru -