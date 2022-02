Gaston Pereiro e FIFA | crescita e crollo dell' uruguaiano nel videogioco calcistico

Advertising

Fabiano79405768 : RT @tatanka_h: Pensate che Gaston Pereiro lunedì ha fatto 1 tiro e 1 gol. Fenomeno mondiale anche lui! - danielcame : RT @tatanka_h: Pensate che Gaston Pereiro lunedì ha fatto 1 tiro e 1 gol. Fenomeno mondiale anche lui! - UnioneSarda : #Sardegna - È il momento di Gaston Pereiro: “Mazzarri mi ha dato fiducia. Qui sto benissimo e amo il maialetto” - CagliariChannel : RT @CagliariCalcio: ?? | INTERVISTA ?? La fiducia del mister ?? L’aiuto di Cossu ?? La Nazionale ?? La vita in città ?? - chiaramilanista : RT @tatanka_h: Pensate che Gaston Pereiro lunedì ha fatto 1 tiro e 1 gol. Fenomeno mondiale anche lui! -

Ultime Notizie dalla rete : Gaston Pereiro

CAGLIARI INTERVISTA- In occasione di una intervista rilasciata sulle colonne de ' La Gazzetta dello Sport ',ha parlato di questo suo importante momento che sta vivendo con la maglia del Cagliari. Lunedì sera contro il Napoli ha realizzato una rete fondamentale. Così l'attaccante uruguaiano: ' ...Commenta per primo Il trequartista uruguaiano del Cagliari,ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'A 16 anni andai a Liverpool in una sorta di interscambio. Ero al Nacional di Montevideo e rimasi lì per una settimana ad ...Gaston Pereiro sta giocando con una certa continuità ed è in uno dei suoi migliori momenti di forma da quando è in rossoblù. “Amo segnare, liberare il mio mancino e tirare”, dichiara il numero 20 in ...Il Milan pensa agli affari da effettuare per la prossima estate e studia il colpo per la trequarti: affare in Serie A ...