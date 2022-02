Fondotinta leggero | formule coprenti e illuminati e nuove tecniche di applicazione

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Con un, la pelle godrà di tutti i benefici della nudità. Una vera e propria tendenza makeup, che prevede truccoe texture in primo piano. Pori compresi, proprio come insegna la Skin Positivity. Un approccio nuovo al makeup viso. Dimenticate le formulazioniadatte a nascondere lentiggini, rossori e imperfezioni, ildivieneper necessità. Un bisogno irrefrenabile di mettere la pelle in primo piano, prendendosene cura. Ileggeri di ultima generazione, infatti, avvolgono la pelle in un velo impalpabile, senza nasconderla. Ma regalando una sensazione di comfort, data tanto dalla coprenza modulabile, quanto dagli ingredienti idratanti e antiossidanti. Un effetto seconda pelle, nel senso più letterale del ...

Ultime Notizie dalla rete : Fondotinta leggero

Il key product è, però, ilClarins Everlasting Foundation , il perfect match con la pelle di Ludovica. Come suggerisce il nome, è a lunga tenuta,sulla pelle e idratante. Resiste a ...Mi sento responsabile di quello che faccio, per questo il tono dei nostri video è sempre, ... Leggi anche › Applicare ilcon il face roller: il nuovo trend di TikTok La ...Fondotinta leggero: la pelle è in primo piano grazie a formulazioni light e luminose, ma anche coprenti e naturali ...Paola, Valentina e Ludovica hanno provato i fondotinta Clarins insieme a Manuele Mameli. Scoprite con noi i tre diversi look con tutti i tips per replicarli.