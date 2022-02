Energia, Cingolani: supporto a 29 mln famiglie e 6 mln imprese (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Governo e il Parlamento "sono intervenuti negli ultimi trimestri per attutire l'impatto dei rincari per 29 milioni di famiglie e 6 milioni di imprese, con un mix di misure per un valore superiore a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Governo e il Parlamento "sono intervenuti negli ultimi trimestri per attutire l'impatto dei rincari per 29 milioni die 6 milioni di, con un mix di misure per un valore superiore a ...

Advertising

Agenpress : Bollette. Cingolani, aumento costi energia vertiginoso. Confartigianato, dal governo 'una mancetta'… - menomm : RT @Montecitorio: Aumento dei costi dell'#energia, in corso gli interventi dei deputati durante l'informativa urgente del Ministro Roberto… - TSostenibile : RT @Montecitorio: Aumento dei costi dell'#energia, in corso gli interventi dei deputati durante l'informativa urgente del Ministro Roberto… - carlopassarello : RT @Montecitorio: Aumento dei costi dell'#energia, in corso gli interventi dei deputati durante l'informativa urgente del Ministro Roberto… - kijuyu : RT @Montecitorio: Informativa urgente del Ministro Roberto Cingolani - @MiTE_IT sull'incremento dei costi dell'#energia e sulle misure adot… -