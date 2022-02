Dove vedere Empoli Juventus di Serie A femminile in TV e streaming (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Serie A femminile 2021/22 torna di nuovo in campo con la sfida tra Empoli e Juventus, valida per la 15° di campionato. Di seguito tutte le informazioni su Dove vedere Empoli Juventus, in calendario il giorno 27 febbraio alle ore 12:30. Dove vedere Empoli Juventus di Serie A femminile La partita Empoli – Juventus di Serie A femminile sarà trasmessa su TIMvision. Appuntamento dunque sulla piattaforma streaming on demand di TIM. Non è invece prevista la diretta TV. Lo streaming di Empoli Juventus ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La2021/22 torna di nuovo in campo con la sfida tra, valida per la 15° di campionato. Di seguito tutte le informazioni su, in calendario il giorno 27 febbraio alle ore 12:30.diLa partitadisarà trasmessa su TIMvision. Appuntamento dunque sulla piattaformaon demand di TIM. Non è invece prevista la diretta TV. Lodi...

