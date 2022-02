Conte: 'Paratici portò Kulusevski alla Juve per danneggiare me. E ci provò anche per Lukaku' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sono amici e dopo gli anni in bianconero ora lavorano di nuovo insieme al Tottenham. Ma in un'intervista a Standard Sport Antonio Conte ha scherzato (fino a che punto?) sull'operato del dt degli Spurs ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sono amici e dopo gli anni in bianconero ora lavorano di nuovo insieme al Tottenham. Ma in un'intervista a Standard Sport Antonioha scherzato (fino a che punto?) sull'operato del dt degli Spurs ...

