Conferenza stampa Luis Alberto: «Possiamo mettere in difficoltà il Porto» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il numero 10 della Lazio Luis Alberto ha parlato alla vigilia della partita contro il Porto Luis Alberto, numero 10 della Lazio, ha presentato in Conferenza stampa il match di domani contro il Porto. CRESCITA- «Sono cresciuto, ma posso fare molto di più, anche dal punto di vista dei gol. Io sto lavorando bene e mi sento bene». MOMENTO – «I risultati ci stanno sicuramente aiutando. Quelle con Porto e Napoli saranno due partite importanti e noi vogliamo fare bene». AVVERSARIO- «All’andata abbiamo dimostrato che Possiamo metterli in difficoltà con il possesso palla. Loro sono una squadra forte, ma Possiamo giocarcela. Abbiamo Ciro che ci può dare un mano in più». FUTURO ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il numero 10 della Lazioha parlato alla vigilia della partita contro il, numero 10 della Lazio, ha presentato inil match di domani contro il. CRESCITA- «Sono cresciuto, ma posso fare molto di più, anche dal punto di vista dei gol. Io sto lavorando bene e mi sento bene». MOMENTO – «I risultati ci stanno sicuramente aiutando. Quelle cone Napoli saranno due partite importanti e noi vogliamo fare bene». AVVERSARIO- «All’andata abbiamo dimostrato chemetterli incon il possesso palla. Loro sono una squadra forte, magiocarcela. Abbiamo Ciro che ci può dare un mano in più». FUTURO ...

Raiofficialnews : ? #NoiLaSerie, mercoledì #2marzo la conferenza stampa in diretta streaming sul nostro sito ?? @RaiUno - ItaliaViva : In diretta dalla Camera la conferenza stampa per la presentazione pdl @raffaellapaita , @lisanoja , @lucianonobili… - VittorioSgarbi : Draghi in conferenza stampa: “Avete visto che bravi ministri che ho? È un bellissimo governo». Caspita, ce lo invid… - fcin1908it : Genoa-Inter, domani la conferenza stampa di Simone Inzaghi - SergeLaziale : RT @OfficialSSLazio: ? Termina ora la conferenza stampa di Maurizio #Sarri e @10_luisalberto alla vigilia di #LazioPorto: a breve il report… -