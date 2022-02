Chi l’ha visto? su Rai 3, le anticipazioni dei casi di mercoledì 23 febbraio 2022 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Chi l’ha visto? anticipazioni dei casi della puntata di mercoledì 23 febbraio 2022 su Rai 3 Non si è fermata durante Sanremo e quindi prosegue l’appuntamento con Chi l’ha visto? in onda anche mercoledì 23 febbraio, lo storico programma di Rai 3, trasmissione di servizio, utile per chi purtroppo deve fare i conti con la scomparsa di una persona cara, non abdica alla propria missione. Al timone del programma sempre la storica Federica Sciarelli che guiderà il pubblico tra i misteri più conosciuti della cronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi. Chi l’ha visto? i casi di puntata del 23 febbraio ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Chideidella puntata di23su Rai 3 Non si è fermata durante Sanremo e quindi prosegue l’appuntamento con Chi? in onda anche23, lo storico programma di Rai 3, trasmissione di servizio, utile per chi purtroppo deve fare i conti con la scomparsa di una persona cara, non abdica alla propria missione. Al timone del programma sempre la storica Federica Sciarelli che guiderà il pubblico tra i misteri più conosciuti della cronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi. Chi? idi puntata del 23...

Advertising

ItalyMFA : Il Seg Gen @EttoreSequi ricorda l’Ambasciatore Luca Attanasio insieme ai suoi colleghi e amici della #Farnesina “La… - TIM_Official : Carola ha ottenuto l'esibizione TIM grazie ai vostri suggerimenti! Adesso tutti pronti a commentare con il nome del… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI L’Iss: nei 12-39enni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo 2 - fraluca_pac : RT @vitalbaa: Credo non si elimini il green pass, da un lato, perché si dimostrerebbe che è strumento politico, non sanitario, cosa non chi… - Mario_Bexxx : @tancredipalmeri Sei proprio un incompetente, e questo spiega la tua carriera. Apri l'immagine, e vedi chi ha sbagl… -