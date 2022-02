Caro Silvio, ripensaci e sposati! L’amore non ha età, e poi la chimica fa miracoli (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Silvio, ieri sull’onda dell’entusiasmo della notizia del tuo matrimonio ti avevo dedicato una lettera, stamattina purtroppo leggo questa tua dichiarazione: “Legame così profondo e solido che non c’è bisogno di formalizzarlo“. Rispetto questa tua decisione, che tra l’altro corrisponde al pensiero del mio amico Silvano Agosti (“Non ho mai odiato una donna a tal punto da renderla una moglie”), ma ti invito a riflettere su una cosa ed eventualmente a ripensarci: sposarsi alla tua età con una donna così bella e giovane sarebbe un messaggio di speranza per tutti noi, per tutti noi italiani che stiamo invecchiando sempre di più, invecchiando senza splendore, senza magia, senza un sorriso. Sarebbe un messaggio potente di amore per la vita, le foto del matrimonio farebbero il giro del mondo, sarebbe una clamorosa vittoria sulla senescenza e sul tempo, il tuo sarebbe un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022), ieri sull’onda dell’entusiasmo della notizia del tuo matrimonio ti avevo dedicato una lettera, stamattina purtroppo leggo questa tua dichiarazione: “Legame così profondo e solido che non c’è bisogno di formalizzarlo“. Rispetto questa tua decisione, che tra l’altro corrisponde al pensiero del mio amico Silvano Agosti (“Non ho mai odiato una donna a tal punto da renderla una moglie”), ma ti invito a riflettere su una cosa ed eventualmente a ripensarci: sposarsi alla tua età con una donna così bella e giovane sarebbe un messaggio di speranza per tutti noi, per tutti noi italiani che stiamo invecchiando sempre di più, invecchiando senza splendore, senza magia, senza un sorriso. Sarebbe un messaggio potente di amore per la vita, le foto del matrimonio farebbero il giro del mondo, sarebbe una clamorosa vittoria sulla senescenza e sul tempo, il tuo sarebbe un ...

