Carnevale, in una scuola un’intera settimana di feste. C’è anche la giornata dello ‘scambio di sessi’. Fratelli d’Italia: “Scelta inopportuna” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) A Carnevale alcune scuole, nonostante la situazione covid ancora non del tutto rientrata, decidono di far festa. Come in un istituto di Monfalcone, in provincia di Gorizia, dove addirittura ci sarà un'intera settimana dedicata ai festeggiamenti. Ma non a tutti piace l'iniziativa, specie ad alcuni esponenti di Fratelli d'Italia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Aalcune scuole, nonostante la situazione covid ancora non del tutto rientrata, decidono di far festa. Come in un istituto di Monfalcone, in provincia di Gorizia, dove addirittura ci sarà un'interadedicata aiggiamenti. Ma non a tutti piace l'iniziativa, specie ad alcuni esponenti did'Italia. L'articolo .

