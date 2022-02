Carlo Levi fu anche un magnifico pittore anticonformista | cioè realista

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si visiti la mostra dedicata a(“Viaggio in Italia: luoghi e volti”, Galleria d’Arte Moderna, Torino) e si ammiri l’anticonformismo complessivo del personaggio: non solo politico,artistico. Tanti sanno che, di cui voglio assolutamente rileggere il “Cristo si è fermato a Eboli”, negli anni Trenta era unnel senso di politico antifascista. Pochi sanno che nel Dopoguerra fu unnel senso di, come Luca Beatrice sottolinea nel catalogo. Mentre la maggioranza degli artisti italiani si allineava ubbidiente all’astrattismo (la maggioranza degli italiani si allinea ubbidiente sempre) lui continuò per il resto dei suoi giorni, libero e serafico, a dipingere ritratti, autoritratti, contadini ...