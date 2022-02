Britney Spears scriverà un libro di memorie (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Pare che nella famiglia Spears ci siano attualmente due potenziali scrittrici. Dopo Jamie Lynn Spears, anche sua sorella Britney ha intenzione di pubblicare un libro, nello specifico un memoir che, secondo le recenti indiscrezioni riportate da Page Six, avrebbe fruttato un contratto da 15 milioni di dollari. La popstar ha attraversato un periodo molto delicato e, negli ultimi anni, ha riacceso la scintilla lottando contro la conservatorship. Ha portato il suo caso in tribunale e ha lottato per i propri diritti: di conseguenza suo padre ha fatto un passo indietro, restituendo alla figlia libertà. Britney Spears racconterà la sua storia in un libro di memorie Negli ultimi 14 anni, Britney Spears non ha potuto gestire ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Pare che nella famigliaci siano attualmente due potenziali scrittrici. Dopo Jamie Lynn, anche sua sorellaha intenzione di pubblicare un, nello specifico un memoir che, secondo le recenti indiscrezioni riportate da Page Six, avrebbe fruttato un contratto da 15 milioni di dollari. La popstar ha attraversato un periodo molto delicato e, negli ultimi anni, ha riacceso la scintilla lottando contro la conservatorship. Ha portato il suo caso in tribunale e ha lottato per i propri diritti: di conseguenza suo padre ha fatto un passo indietro, restituendo alla figlia libertà.racconterà la sua storia in undiNegli ultimi 14 anni,non ha potuto gestire ...

