Bollette: Draghi, 'preoccupa prezzo energia, aumentiamo produzione gas e rinnovabili'** (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Oggi, la principale preoccupazione è l'aumento del prezzo dell'energia", su questo fronte "incrementiamo la produzione nazionale di energia rinnovabile e di gas, che potrà essere venduto a prezzi più contenuti di quello importato". Lo ha spiegato il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento al Teatro del Maggio Musicale, dove ha incontrato le autorità e i rappresentanti locali delle categorie economiche dell'area metropolitana fiorentina. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Oggi, la principalezione è l'aumento deldell'", su questo fronte "incrementiamo lanazionale dirinnovabile e di gas, che potrà essere venduto a prezzi più contenuti di quello importato". Lo ha spiegato il premier Marioin un passaggio del suo intervento al Teatro del Maggio Musicale, dove ha incontrato le autorità e i rappresentanti locali delle categorie economiche dell'area metropolitana fiorentina.

Advertising

demagistris : La benzina schizza a 1835 euro al litro,mai così alta negli ultimi dieci anni,stangata di 400 euro a famiglia in un… - Affaritaliani : Casapound in piazza sabato contro il caro bolletta - NicolaPorro : Il bazooka Draghi sulle bollette da 20 euro al mese, il governo che punisce il personale sanitario con immunità nat… - ItaTvfan : RT @MarcoRizzoPC: DRAGHI PRONTO A FARCI MORIRE PER KIEV. POI VEDRETE CHE BOLLETTE. Mille fra alpini e bersaglieri, camionette Lince, autobl… - MarinoDCT : RT @MarcoRizzoPC: DRAGHI PRONTO A FARCI MORIRE PER KIEV. POI VEDRETE CHE BOLLETTE. Mille fra alpini e bersaglieri, camionette Lince, autobl… -