Benfica-Ajax stasera in tv in chiaro? Orario e diretta streaming ottavi Champions League 2021/2022 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sta per terminare l’attesa per Benfica-Ajax, sfida valevole per gli ottavi di finale di Champions League 2021/2022. Al Da Luz di Lisbona si sfidano due delle sorprese di quest’edizione. I padroni di casa sono riusciti a chiudere il girone davanti al Barcellona, conquistando una qualificazione insperata. Dominante invece il cammino dell’Ajax, che non ha lasciato scampo alle sue avversarie finora ed è nettamente favorito per un posto ai quarti. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di mercoledì 23 febbraio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport (numero 253 del satellite), oltre che in streaming su Sky Go, Now e Infinity + . Sportface vi terrà inoltre informati con notizie in tempo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sta per terminare l’attesa per, sfida valevole per glidi finale di. Al Da Luz di Lisbona si sfidano due delle sorprese di quest’edizione. I padroni di casa sono riusciti a chiudere il girone davanti al Barcellona, conquistando una qualificazione insperata. Dominante invece il cammino dell’, che non ha lasciato scampo alle sue avversarie finora ed è nettamente favorito per un posto ai quarti. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di mercoledì 23 febbraio. La partita sarà trasmessa intv su Sky Sport Uno e Sky Sport (numero 253 del satellite), oltre che insu Sky Go, Now e Infinity + . Sportface vi terrà inoltre informati con notizie in tempo ...

Advertising

sportli26181512 : Diretta #Benfica-#Ajax ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni: In Portogallo il match d'andat… - sportface2016 : #BenficaAjax stasera in tv in chiaro? Orario e diretta streaming ottavi #ChampionsLeague - sportli26181512 : Benfica-Ajax, le probabili formazioni: Verissimo passa dal 4-4-2 al 4-3-3 e rilancia Yaremchuk al centro dell'attac… - armagio : Stasera vado a vedere #Benfica v #Ajax. Non emoziona solo sentire i due nomi? Quanto fascino in questa sfida! - sportli26181512 : Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi: Ultime due gare di andata degli ottavi di finale… -