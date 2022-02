Barcellona | Xavi | ”Napoli? Dovremmo dominare la partita”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022), allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dial Maradona. Queste le su parole: SUla. Ilfara’ pressing. -afferma– Dobbiamo imporre il nostro gioco col possesso palla. Avranno dalla loro lo stadio con un tifo speciale. Sappiamo che sara’ difficile, ma siamo pronti. Dobbiamo fare dei passaggi lunghi per l’attacco. Ile’ molto forte, compete per lo Scudetto. Noi siamo molto motivati ad affrontarli senza complessi. Osservando i miglioramenti che ci sono stati, crediamo di essere sulla buona strada. PERE’ UNA MOTIVAZIONE GIOCARE AL ...

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, attualmente opinionista, ai microfoni di Marte Sport Live ha parlato del momento che vive il Napoli in vista della super sfida di domani al Barcellona di Xavi: ...