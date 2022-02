Appalti pilotati | arrestati il sindaco di Berzo Demo e un dirigente del Comune Le indagini

Advertising

MediasetTgcom24 : Appalti pilotati, due arresti nel Bresciano: in manette anche un sindaco #giovanbattistabernardi #berzodemo… - infoitinterno : Arrestato il sindaco di Berzo Demo Giovan Battista Bernardi per appalti pilotati - infoitinterno : Appalti pilotati: arrestati il sindaco di Berzo Demo e un dirigente, altri tre indagati - infoitinterno : Appalti pilotati, arrestato sindaco di Berzo Demo - Flavr7 : RT @Michele_Arnese: 'Per gli appalti pilotati, tremano i manager Rai. Mazzette e corruzione, arrestato l’ex capo Acquisti della tv di Stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Appalti pilotati

Sindaco di Berzo Demo arrestato per. Giovan Battista Bernardi è è coinvolto in un'inchiesta del pubblico ministero Donato Greco. Argomenti trattati Sindaco di Berzo Demo arrestato perBerzo Demo, ...Il primo cittadino è coinvolto in un'inchiesta del pubblico ministero Donato Greco su presuntiper realizzare opere pubbliche sul territorio comunale. Un'indagine nata da un esposto ...Sindaco di Berzo Demo arrestato per appalti pilotati. Giovan Battista Bernardi è è coinvolto in un'inchiesta del pubblico ministero Donato Greco.Milano, 23 feb. (askanews) - Appalti pilotati nel comune di Berzo Demo, comune dell'alta Valcamonica in provincia di Brescia. Per questo il sindaco della cittadina, Giovanni Battista Bernardi, è ...