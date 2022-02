?Cagliarimania | con il Napoli due punti persi o la consapevolezza di potersi salvare senza soffrire ?

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un pareggio ottenuto in extremis ma questa volta non parliamo di un qualcosa di guadagnato all’ultimo respiro, o almeno non per il Cagliari....

Chissà, magarii cambi anticipati (almeno una delle due punte) forse i punti sarebbero stati tre, oppure no. Cambi tardivi o meno Walter Mazzarri ha dato l'ennesima prova di aver finalmente ...Questo perché Walter Mazzarri, in comune accordola società, ha deciso di puntare sulla linea giovane . Bellanova, Obert, Altare, Carboni, Kourfalidis, Gagliano, Lovumbo. Giocatori chela ...Nonostante questo i rossoblù escono dal match contro l’Empoli con l’amaro in bocca. Un pareggio ottenuto a sei minuti dalla fine grazie ad una rete di Leonardo Pavoletti, entrato in campo da pochi ...Matteo Lovato è già un uomo chiave nello scacchiere di Mazzarri e in poco più di un mese è diventato il leader indiscusso del reparto difensivo. Intanto oggi Lovato può… Leggi ...