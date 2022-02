Villarreal-Juventus 1-1: tutto rimandato a marzo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nessuna delle due si fa male. Villarreal-Juventus si chiude sull’1-1, tutto si deciderà a marzo durante la gara di ritorno. Bianconeri in vantaggio dopo 31? secondi con Vlahovic. La squadra di Allegri tiene campo, ma nella ripresa salgono di tono gli spagnoli. Il pareggio è firmato da Parejo. Appuntamento al 16 marzo all’Allianz Stadium. Quali sono state le scelte dei tecnici? Emery disegna il Villareal con un 4-4-4 che vede tra i pali Rulli. Sulle corsie esterne della difesa spazio a Foyth e Pedraza. In mezzo al reparto giocano Pau Torres e Albiol. Centrocampo formato da Chukwueze, Capoue, Parejo e Alberto Moreno. In avanti Lo Celso affianca Danjuma. Stesso modulo anche per Massimiliano Allegri. Szczesny in porta come era lecito aspettarsi. Difesa con Danilo e De Ligt al centro. De Sciglio e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nessuna delle due si fa male.si chiude sull’1-1,si deciderà adurante la gara di ritorno. Bianconeri in vantaggio dopo 31? secondi con Vlahovic. La squadra di Allegri tiene campo, ma nella ripresa salgono di tono gli spagnoli. Il pareggio è firmato da Parejo. Appuntamento al 16all’Allianz Stadium. Quali sono state le scelte dei tecnici? Emery disegna il Villareal con un 4-4-4 che vede tra i pali Rulli. Sulle corsie esterne della difesa spazio a Foyth e Pedraza. In mezzo al reparto giocano Pau Torres e Albiol. Centrocampo formato da Chukwueze, Capoue, Parejo e Alberto Moreno. In avanti Lo Celso affianca Danjuma. Stesso modulo anche per Massimiliano Allegri. Szczesny in porta come era lecito aspettarsi. Difesa con Danilo e De Ligt al centro. De Sciglio e ...

