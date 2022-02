Ucraina, il Parlamento russo accontenta Putin: “Sì all’uso di militari all’estero” (Di martedì 22 febbraio 2022) Mosca – Sì all’uso dei militari al di fuori della Russia. Nel pieno della crisi con l’Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto al Consiglio della Federazione l’autorizzazione per l’uso delle forze militari all’estero. La Camera alta del Parlamento, che poco prima aveva approvato all’unanimità la ratifica del Trattato di amicizia con le Repubbliche di Donetsk e Luhansk, era stata nuovamente convocata a sorpresa, e ha dato risposta positiva alla richiesta del Cremlino. L’ok è arrivato in una nuova giornata ad alta tensione, iniziata con la posizione assunta da Kiev all’Onu dopo la decisione con cui la Russia ha riconosciuto le repubbliche separatiste del Donbass. “Chiediamo alla Russia di cancellare la decisione sul riconoscimento e di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 22 febbraio 2022) Mosca – Sìdeial di fuori della Russia. Nel pieno della crisi con l’, il presidenteVladimirha chiesto al Consiglio della Federazione l’autorizzazione per l’uso delle forze. La Camera alta del, che poco prima aveva approvato all’unanimità la ratifica del Trattato di amicizia con le Repubbliche di Donetsk e Luhansk, era stata nuovamente convocata a sorpresa, e ha dato risposta positiva alla richiesta del Cremlino. L’ok è arrivato in una nuova giornata ad alta tensione, iniziata con la posizione assunta da Kiev all’Onu dopo la decisione con cui la Russia ha riconosciuto le repubbliche separatiste del Donbass. “Chiediamo alla Russia di cancellare la decisione sul riconoscimento e di ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Draghi riferisca subito in Parlamento su Ucraina. Le Camere non possono essere tenute all'oscuro. ?? Ascoltate… - Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri Di Maio: 'L'Italia condanna il riconoscimento del Donbass. Sosteniamo l'integrità e la pie… - FrancescoLollo1 : Nonostante le reiterate e molteplici richieste provenienti da Fratelli d’Italia, #Draghi snobba il Parlamento itali… - Armada69895228 : RT @Armada69895228: RIPETO: NON VI FATE NEMMENO SFIORARE DALLE CRIPTOVALUTE CHE SON PEGGIO DEI VACCINI:'Il parlamento di Kiev si e è portat… - FratellidItalia : RT @DSantanche: A fronte della più grande crisi dai tempi della guerra fredda il silenzio del Presidente #Draghi era intollerabile. Grazie… -