Totti | nuova fiamma? La rottura con Ilary Blasi potrebbe essere dovuta a lei

(Di martedì 22 febbraio 2022) Nuovi retroscena sulla presunta separazione tra Francesco. Un’altra donna avrebbe rubato il cuore del Pupone. La notizia ha ormai fatto il giro del paese:… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

ROMA - Emergono nuovi dettagli sulla crisi tra Francescoe Ilary Blasi . Nelle ultime ore è emerso che la coppia sia sul punto di dirsi addio dopo vent'anni di amore e quasi diciassette di matrimonio. Ma non è tutto, perché la bandiera della Roma ...Ovviamente nessuno conferma: né lei né tantomeno l'entourage- Blasi perché il momento è delicato e ci sono cinque bambini (i tre di lui, i due di lei) da tutelare come priorità.Nuovi retroscena sulla presunta separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Un’altra donna avrebbe rubato il cuore del Pupone. La notizia ha ormai fatto il giro del paese: Ilary Blasi e Francesco ...Francesco Totti e Ilary Blasi si sono sposati nel 2005 e hanno tre ... Sembra infatti che siano in crisi e adesso abbiamo anche il nome di questa ipotetica nuova fiamma. Dagospia ha rivelato che la ...