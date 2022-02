Teo Mammuccari contro il Grande Fratello Vip: “Dopo 3 minuti vomito, è tutto finto” (Di martedì 22 febbraio 2022) Che dirà Alfonso Signorini del commento di Teo Mammuccari sul Grande Fratello Vip? Il conduttore delle Iene non ha usato mezzi termini e ha concluso la sua intervista a Libero stroncando il GF Vip. Non è il primo che non apprezza questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ma non tutti hanno voglia di dirlo. Teo Mammuccari non si preoccupa nemmeno un attimo che il reality che stronca va in onda sulle reti Mediaset, che il conduttore che boccia è un collega, anzi aggiunge anche altro. Qualche vippone ha abbandonato in tempo la casa, altri vorrebbero farlo, molti restano; Teo Mamuccari non entrerebbe mai e non è l’unico. Confida che più volte è stato corteggiato per partecipare ai vari reality ma che lui si è sempre negato, è un mondo che non gli interessa. Teo Mammuccari stronca ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 22 febbraio 2022) Che dirà Alfonso Signorini del commento di TeosulVip? Il conduttore delle Iene non ha usato mezzi termini e ha concluso la sua intervista a Libero stroncando il GF Vip. Non è il primo che non apprezza questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ma non tutti hanno voglia di dirlo. Teonon si preoccupa nemmeno un attimo che il reality che stronca va in onda sulle reti Mediaset, che il conduttore che boccia è un collega, anzi aggiunge anche altro. Qualche vippone ha abbandonato in tempo la casa, altri vorrebbero farlo, molti restano; Teo Mamuccari non entrerebbe mai e non è l’unico. Confida che più volte è stato corteggiato per partecipare ai vari reality ma che lui si è sempre negato, è un mondo che non gli interessa. Teostronca ...

Advertising

gossipnewitalia : Teo Mammuccari: 'E’ tutto finto, nella Casa del GF Vip non sanno nemmeno cosa sia il significato di amore'… - 361_magazine : Teo Mammuccari in un'intervista a Libero parla della sua carriera e non solo: nel corso della chiacchierata con il… - UnaDonna_it : Teo Mammuccari: “Se lo vedo vomito”. Ecco di chi parla ?? - zazoomblog : Teo Mammuccari dopo le dichiarazioni su Rudy Zerbi il web si scatena e Mammuccari dice: gli avevo anticipato: “Ti m… - ilgiornale : Ha detto la sua sulla questione #BelenRodriguez Teo Mammuccari: non gli sono andati giù le parole riferite alla col… -