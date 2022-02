Serie A 2022/2023: le date della prossima stagione (Di martedì 22 febbraio 2022) In attesa di capire come finirà questa stagione, si sta già programmando la prossima, quella della Serie A 2022/2023 che subirà un inevitabile stravolgimento per via dei Mondiali in Qatar che si svolgeranno in autunno, tra novembre e dicembre. Serie A 2022/2023: QUALI SONO LE date DI INIZIO E DI FINE? In attesa della ufficialità che dovrebbe arrivare il prossimo 15 marzo, la Figc ha stabilito le date del prossimo campionato di massima Serie: si parte sabato 13 agosto 2022, in anticipo di una settimana rispetto alla tradizionale partenza estiva, con l’ultima giornata prevista per domenica 4 giugno 2023. In vista del Mondiale che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 22 febbraio 2022) In attesa di capire come finirà questa, si sta già programmando la, quellache subirà un inevitabile stravolgimento per via dei Mondiali in Qatar che si svolgeranno in autunno, tra novembre e dicembre.: QUALI SONO LEDI INIZIO E DI FINE? In attesaufficialità che dovrebbe arrivare il prossimo 15 marzo, la Figc ha stabilito ledel prossimo campionato di massima: si parte sabato 13 agosto, in anticipo di una settimana rispetto alla tradizionale partenza estiva, con l’ultima giornata prevista per domenica 4 giugno. In vista del Mondiale che ...

