Salvini su Morisi: «Per il suo bene meglio non lavori per me. Su di lui cattiveria rara»

L'ex guru della comunicazione leghista Luca Morisi non sarebbe tornato a lavorare per il Carroccio, come avevano riportato alcune indiscrezioni a fine gennaio scorso. Durante la presentazione del libro di Alessandro Sallusti con la seconda intervista a Luca Palamara, Lobby & logge, Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva aggiornamenti sul suo ex collaboratore: «Oggi Luca sta bene – ha detto il segretario della Lega – L'ho visto e riprenderà a lavorare, ma gli sconsiglio di tornare a lavorare con me, lo dico da amico». Quasi un mese fa, il Fatto quotidiano e poi il Corriere della Sera avevano raccontato di un messaggio di Morisi nella chat WhatsApp con cui la Lega aggiorna i giornalisti. Quel messaggio era stato subito cancellato, ma fonti leghiste avevano confermato al Corriere che l'inventore della ...

