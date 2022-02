Milan, si pensa a un premio scudetto: incontro senatori-dirigenza in programma (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Milan crede nello scudetto e avrebbe in mente un premio per i calciatori in caso di obiettivo raggiunto Il Milan crede nello scudetto perché?l’obiettivo è oggettivamente alla portata. E presto diventerà argomento di discussione anche fuori dallo spogliatoio di Milanello: i tempi sono piuttosto maturi per cominciare a mettere a fuoco l’eventuale premio di squadra in caso di successo finale. Tra qualche partita dovrebbe andare in scena un incontro tra una delegazione dello spogliatoio (Ibrahimovic, Calabria, Romagnoli) e la dirigenza del Milan. Magari dopo la trasferta di Napoli, un faccia a faccia al vertice che potrebbe definire meglio i distacchi nella corsa scudetto. Ovviamente, la parola ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Ilcrede nelloe avrebbe in mente unper i calciatori in caso di obiettivo raggiunto Ilcrede nelloperché?l’obiettivo è oggettivamente alla portata. E presto diventerà argomento di discussione anche fuori dallo spogliatoio diello: i tempi sono piuttosto maturi per cominciare a mettere a fuoco l’eventualedi squadra in caso di successo finale. Tra qualche partita dovrebbe andare in scena untra una delegazione dello spogliatoio (Ibrahimovic, Calabria, Romagnoli) e ladel. Magari dopo la trasferta di Napoli, un faccia a faccia al vertice che potrebbe definire meglio i distacchi nella corsa. Ovviamente, la parola ...

