Lo spazio nei conflitti, i conflitti nello spazio. L'evento Iai (Di martedì 22 febbraio 2022) Lo spazio come dominio strategico sarà al centro della conferenza ibrida del 23 febbraio, ore 16:00, organizzata dall'Istituto affari internazionali (Iai), in media partnership con Formiche, per presentare il nuovo studio del think tank dal titolo "The expanding nexus between space and defence", curato da Michele Nones, vice presidente dell'Istituto e Alessandro Marrone, responsabile del programma Difesa. Lo spazio rappresenta l'ultima frontiera sia per la competizione sia per le innovazioni che aprono nuovi scenari per il comparto della Difesa. A dialogare insieme agli autori, numerosi ospiti provenienti dall'industria, dalle istituzioni e dal mondo della Difesa: il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il capo di Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro ...

