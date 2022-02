Kate Middleton conquista tutti con la giacca rossa da principessa ma low cost (Di martedì 22 febbraio 2022) Kate Middleton è arrivata in Danimarca per un viaggio di Stato di due giorni. E ha conquistato tutti con un look riuscitissimo che nasconde un significato segreto. Mentre il blazer rosso di Zara è la giacca che tutte dovremmo avere nell’armadio. Kate Middleton conquista Copenaghen Nonostante la positività della Regina, Kate Middleton è partita da sola, senza William, alla volta di Copenaghen dove è stata accolta dalla Regina Margrethe di Danimarca e dove incontrerà la sua rivale in fatto di stile, la principessa Mary. Ma il primo impegno in agenda è la visita all’università della capitale dove si è presentata con un outfit superlativo che è un omaggio al Paese che la sta ospitando. Infatti, seguendo ... Leggi su dilei (Di martedì 22 febbraio 2022)è arrivata in Danimarca per un viaggio di Stato di due giorni. E hatocon un look riuscitissimo che nasconde un significato segreto. Mentre il blazer rosso di Zara è lache tutte dovremmo avere nell’armadio.Copenaghen Nonostante la positività della Regina,è partita da sola, senza William, alla volta di Copenaghen dove è stata accolta dalla Regina Margrethe di Danimarca e dove incontrerà la sua rivale in fatto di stile, laMary. Ma il primo impegno in agenda è la visita all’università della capitale dove si è presentata con un outfit superlativo che è un omaggio al Paese che la sta ospitando. Infatti, seguendo ...

