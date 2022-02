Incappucciati assaltano con pietre e bastoni un centro per migranti (Di martedì 22 febbraio 2022) Un gruppo di ragazzini minorenni, non identificati perché scappati all'arrivo delle volanti, ieri sera si è dato appuntamento sotto all'ex ostello della gioventù del Righi, a Genova, dove sono ospitati loro coetanei... Leggi su today (Di martedì 22 febbraio 2022) Un gruppo di ragazzini minorenni, non identificati perché scappati all'arrivo delle volanti, ieri sera si è dato appuntamento sotto all'ex ostello della gioventù del Righi, a Genova, dove sono ospitati loro coetanei...

andal68 : RT @MEcosocialista: Raid #fascista e incappucciato (mi ricorda il KKK) ad un ostello per MINORI #migranti. I #fascisti scappano, identific… - AKalynaki : RT @MEcosocialista: Raid #fascista e incappucciato (mi ricorda il KKK) ad un ostello per MINORI #migranti. I #fascisti scappano, identific… - genovatoday : Incappucciati assaltano centro per migranti minorenni al Righi - MEcosocialista : Raid #fascista e incappucciato (mi ricorda il KKK) ad un ostello per MINORI #migranti. I #fascisti scappano, ident… - TgrRai : RT @TgrRaiLiguria: Blitz contro i #migranti minorenni del Righi, incappucciati con sassi e bastoni assaltano l'ex ostello di via Costanzi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Incappucciati assaltano Genova, incappucciati assaltano centro per migranti minorenni. Lanciati sassi e bastoni Genova - Blitz ieri sera contro l'ex ostello della Gioventù del Righi, sulle alture di Genova, dove sono ospitati minori migranti non accompagnati. Una decina di giovani, incappucciati, ha lanciato pietre e bastoni contro le finestre della struttura e insultato gli stranieri. Gli ospiti hanno rotto i mobili per armarsi e hanno cercato di uscire dall'edificio per ...

