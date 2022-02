In arrivo ristori per i «danni da dad»: chi potrà ottenerli e cosa prevede la proposta (Di martedì 22 febbraio 2022) L’emendamento approvato in commissione Affari sociali aspetta il via libera dell’Aula. Lattanzi (Pd): «Non daremo 100 euro a chiunque ma compenseremo i giorni di scuola persi con attività formative adeguate alle necessità effettive» Leggi su corriere (Di martedì 22 febbraio 2022) L’emendamento approvato in commissione Affari sociali aspetta il via libera dell’Aula. Lattanzi (Pd): «Non daremo 100 euro a chiunque ma compenseremo i giorni di scuola persi con attività formative adeguate alle necessità effettive»

Advertising

Giulio92868091 : RT @Curini: 'In arrivo ristori per i «danni da #dad»' ci prendono per degli idioti e manco ce ne se accorge? Spero di sbagliarmi, ma sono p… - Curini : 'In arrivo ristori per i «danni da #dad»' ci prendono per degli idioti e manco ce ne se accorge? Spero di sbagliarm… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: In arrivo ristori per i «danni da dad»: chi potrà ottenerli e cosa prevede la proposta - Corriere : In arrivo ristori per i «danni da dad»: chi potrà ottenerli e cosa prevede la proposta - Italia_Notizie : In arrivo ristori per i «danni da dad»: chi potrà ottenerli e cosa prevede la proposta -