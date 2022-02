Il trappolone di Draghi: dimissioni subito, sospensione del Pnrr ed elezioni lampo (Di martedì 22 febbraio 2022) “La pazienza sta per finire, anzi è finita da un pezzo…”, scrive oggi Repubblica, il giorno dopo l’ennesima giornata di battaglia parlamentare a colpi d’asse tra spezzoni della maggioranza e dell’opposizione. Il governo balla, ma Draghi non avrebbe intenzione di farsi cuocere a fuoco lento e con la sponda dell’Europa starebbe preparando una “trappola” ai partiti, per indurli a votare per riportarlo a Palazzo Chigi a capo di una maggioranza diversa e più coesa intorno al tecnico, in mancanza di alternativa. Un “campo largo” per un governo post-Draghiano, da cucinare in pochi mesi. Draghi, la rabbia e la strategia “Per Mario Draghi l’ennesima giornata parlamentare vissuta con un pezzo della sua maggioranza che vota insieme all’opposizione è la conferma di un timore che aveva espresso giovedì scorso al Capo dello Stato: ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 febbraio 2022) “La pazienza sta per finire, anzi è finita da un pezzo…”, scrive oggi Repubblica, il giorno dopo l’ennesima giornata di battaglia parlamentare a colpi d’asse tra spezzoni della maggioranza e dell’opposizione. Il governo balla, manon avrebbe intenzione di farsi cuocere a fuoco lento e con la sponda dell’Europa starebbe preparando una “trappola” ai partiti, per indurli a votare per riportarlo a Palazzo Chigi a capo di una maggioranza diversa e più coesa intorno al tecnico, in mancanza di alternativa. Un “campo largo” per un governo post-ano, da cucinare in pochi mesi., la rabbia e la strategia “Per Mariol’ennesima giornata parlamentare vissuta con un pezzo della sua maggioranza che vota insieme all’opposizione è la conferma di un timore che aveva espresso giovedì scorso al Capo dello Stato: ...

Ultime Notizie dalla rete : trappolone Draghi Governo, test in aula sul Milleproroghe. Berlusconi: noi leali Il più convinto sostenitore del governo Draghi è Enrico Letta che però è segretario dello stesso partito che ha ordito il trappolone che ha mandato su tutte le furie il presidente del Consiglio. Così ...

Mario Draghi, un anno dopo. Ritratto del "migliore" che ha perso il tocco magico ...in cui a una vera e propria unicità dei toni mediatici e politici nei suoi confronti ha poi fatto da contraltare il trappolone con cui i partiti gli hanno sbarrato la strada al Colle: se Draghi li ha ...

Il trappolone di Draghi: dimissioni subito, sospensione del Pnrr ed elezioni lampo

Maggioranza, l'invito di Draghi all'unità cade nel vuoto, sul green pass la Lega si smarca ancora
Il Carroccio in Commissione alla Camera vota di nuovo con Fratelli d'Italia per abolire il certificato verde alla scadenza dello stato d'emergenza, il 31 marzo, e la coalizione governativa torna nel c ...

