Il Covid non avvicina la pensione Pure se cala l’aspettativa di vita I requisiti non cambiano Servono almeno 67 anni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 22 febbraio 2022) La pandemia ha ridotto di tre mesimedia didegli italiani, ma questo non inciderà sui termini utili per andare in. Nel 2023, infatti, iper andare a riposo adeguati all’incremento della speranza dinon, per cui si andrà indi vecchiaia a 67e inanticipata con 42e 10 mesi di contributi (41e 10 mesi le donne). A precisarlo è una circolare diffusa ieri dall’Inps. In questo decreto si riporta il dato Istat sulla speranza diche a causa della pandemia si è ridotta nel 2020 di tre mesi. La pandemia ha ridotto di tre mesimedia di, ma non inciderà ...