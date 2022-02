Fuga all’estero degli italiani tra i temi della puntata di “Fuori dal coro”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 22 febbraio 2022) In onda il 22 febbraio su Retequattro, nella trasmissione Mario Giordano parlerà anche dell’aumento dei casi di violenza sessuale e altro ancora Mediaset –dal–Martedì 22 febbraio, in prima serata su Retequattro, a “dal”, Mario Giordano approfondirà il temache vogliono allontanarsi dalla crescente crisi economica nel Paese, con destinazione in particolare verso le Isole Canarie, ormai diventate la meta più gettonata per il sole, il mare ma soprattutto i vantaggi fiscali. Nel corsoserata, continuerà l’inchiesta sulle cooperative che forniscono il personale medico non adatto agli ospedalipenisola, con un focus sulle frequenti ...