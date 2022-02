Finale Champions | possibile cambio di sede | spunta la prima candidatura

(Di martedì 22 febbraio 2022) Le crescenti tensioni tra Ucraina e Russia rischiano di creare seri problemi anche nel mondo del calcio. La Uefa, che osserva con attenzione l’evolversi della situazione, starebbe valutando la possibilità di cambiare ladelladiLeague 2021-2022, in programma proprio a San Pietroburgo. Wembley StadiumNella giornata odierna, il presidente dell’Uefa Ceferin ha ricevuto una lettera firmata da un gruppo di europarlamentari, tra i quali il primo ministro inglese Boris Johnson, che hanno chiesto ufficialmente di scegliere un’altra città. Intervenuto ai microfoni di LBC Radio, il sindaco di Londra Sadiq Khan ha avanzato ladella capitale del Regno Unito comealternativa a San Pietroburgo. Queste le sue dichiarazioni: “Londra è pronta per ospitare la ...

