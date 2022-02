F1, test Barcellona 2022: calendario, programma, orari e diretta tv (Di martedì 22 febbraio 2022) Il calendario e il programma con gli orari e la diretta dei test di Barcellona, il primo passo che sancisce l’inizio ufficiale della stagione 2022 di F1. Difficile pensare ad una stagione più esaltante ed emozionante di quella terminata quasi due mesi fa, ma quella che si appresta a cominciare promette di mantenere alto il tasso spettacolare. Sarà, infatti, la stagione d’esordio dei nuovi regolamenti, che stravolgeranno il campionato e, chissà, forse riequilibrerà le forze in pista. I primi test nella capitale della Catalogna sono in programma nella settimana tra il 23 e il 25 febbraio. L’evento sarà, però, a porte chiuse, questo vuol dire che, tranne ripensamenti e cambi di programma, non sarà possibile seguire in ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Ile ilcon glie ladeidi, il primo passo che sancisce l’inizio ufficiale della stagionedi F1. Difficile pensare ad una stagione più esaltante ed emozionante di quella terminata quasi due mesi fa, ma quella che si appresta a cominciare promette di mantenere alto il tasso spettacolare. Sarà, infatti, la stagione d’esordio dei nuovi regolamenti, che stravolgeranno il campionato e, chissà, forse riequilibrerà le forze in pista. I priminella capitale della Catalogna sono innella settimana tra il 23 e il 25 febbraio. L’evento sarà, però, a porte chiuse, questo vuol dire che, tranne ripensamenti e cambi di, non sarà possibile seguire in ...

Advertising

AlessiaCosssta : Domani iniziano i test a Barcellona, Jannik gioca contro Murray, alle 14:30 ho fisioterapia, (che la stronza qui si… - sirgolly : RT @Gianludale27: Le mescole a disposizione per i test di Barcellona che prendono il via domani. Cerchi da 18 pollici e nuove regole per le… - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1, le mescole #Pirelli a disposizione nella tre giorni di test a #Barcellona, mezza giornata sarà bagnata, anche arti… - F1inGenerale_ : @TostoDaniele No, i test a Barcellona non godranno di copertura televisiva! - Sport_Fair : #Ferrari e #Mercedes in pista per lo shakedown Domani inizia lo spettacolo dei test di #F1 -