E’ morto a 39 anni Fra Vittorio Midolo: domani i funerali (Di martedì 22 febbraio 2022) Siracusa – E’ morto a soli 39 anni il francescano Fra’ Vittorio Midolo, originario di Sortino, in provincia di Siracusa. I funerali di Fra Vittorio si terranno domani, 23 febbraio, alle 10,30 nella chiesa di Cristo Re ad Augusta. Il frate 39enne è morto per una malattia rara con cui combatteva da anni. Il giovane frate Vittorio aveva fatto il suo ingresso al noviziato il giorno in cui l’Ordine Francescano ricorda le Stimmate del Serafico Padre San Francesco, il 17 settembre 2005. Aveva emesso la professione temporanea il 19 settembre 2006, e la professione perpetua l’8 maggio 2010. Molto amato dai giovani, Vittorio Midolo viveva ad Augusta, dove era stato ordinato sacerdote il 22 ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 22 febbraio 2022) Siracusa – E’a soli 39il francescano Fra’, originario di Sortino, in provincia di Siracusa. Idi Frasi terranno, 23 febbraio, alle 10,30 nella chiesa di Cristo Re ad Augusta. Il frate 39enne èper una malattia rara con cui combatteva da. Il giovane frateaveva fatto il suo ingresso al noviziato il giorno in cui l’Ordine Francescano ricorda le Stimmate del Serafico Padre San Francesco, il 17 settembre 2005. Aveva emesso la professione temporanea il 19 settembre 2006, e la professione perpetua l’8 maggio 2010. Molto amato dai giovani,viveva ad Augusta, dove era stato ordinato sacerdote il 22 ...

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Due anni fa i primi focolai di Covid-19 a Codogno e Vo’ Euganeo: anche la notizia di un morto c… - Agenzia_Ansa : Lutto nel mondo del calcio, è morto nella notte a 73 anni Pierluigi Frosio, ex capitano del Perugia dei miracoli e… - Agenzia_Ansa : Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale nelle Marche: era a bordo di un furgone di una ditta di term… - Nicola23453287 : RT @MZampedroni: CRONACA Trento, operatore scolastico di 31 anni trovato morto nella sua abitazione: disposta l’autopsia 22 Feb 2022 Redaz… - weelbenhejal : RT @Agenzia_Ansa: Lutto nel mondo del calcio, è morto nella notte a 73 anni Pierluigi Frosio, ex capitano del Perugia dei miracoli e poi al… -