Deriso in continuazione a 12 anni si suicida

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tutti sapevano ciò che da mesi subiva ma nessuno è intervenuto in modo efficace. E così un dodicenne l’ha fatta finita. Forse se qualcuno fosse intervenuto per mettere fine alla situazione in modo efficace, forse se qualcuno avesse compreso il reale disagio, la tragedia si sarebbe potuta evitare. Ma con il senno del “poi” è facile parlare. Fatto sta che il Drayke Hardman ha preferito farla finita dopo mesi da incubo. Il bambino aveva solo 12. La tragedia si è consumata nello Stato dello Utah, negli Stati Uniti d’America. Drayke da mesi era tormentato da un compagno di classe ma nonostante gli atti di bullismo fossero noti a tutti, nessuno, nemmeno la sua famiglia, è riuscita ad aiutarlo. Il bambino sia ai genitori sia agli psicologi che lo avevano sentito, non aveva mai parlato dell’idea di togliersi la vita. Anzi, aveva sempre negato. ...

